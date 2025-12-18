Polizei Gütersloh

POL-GT: Ersthelfer gesucht - Ermittlungen nach schwerem Verkehrsunfall in Werther (Westf.)

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - Nachdem es Mittwochmorgen (17.12., 6.45 Uhr) zu schweren Verkehrsunfall auf der Borgholzhausener Straße kam, sind die Ermittlungen zu dem genauen Unfallgeschehen eingeleitet worden. Im Zuge derer sucht die Polizei wichtige Zeugen, welche sich noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei um die Verletzten gekümmert haben. https://guetersloh.polizei.nrw/presse/verkehrsunfall-auf-der-borgholzhausener-strasse-1

Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell