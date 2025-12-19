Polizei Gütersloh

POL-GT: Bei Verabredung beraubt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Für Donnerstagabend (19.12., 19.00 Uhr) verabredete sich ein 59-Jähriger über eine Internetplattform mit einer Frau in Rietberg. Mit der knapp unter 20 Jahre alten Frau fuhr der Mann anschließend umher. An der Klosterstraße hielt man an. Ohne Absprache soll sich ein bislang unbekannter junger Mann auf den Rücksitz des roten VWs gesetzt haben. Unvermittelt soll dieser den 59-Jährigen von hinten angegriffen haben. Anschließend kam es vor dem Auto zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern. Der 59-Jährige erlitt dabei Verletzungen. Der unbekannte Mann verlangte Geld. Beide bislang unbekannten Personen rannten anschließend davon. Die Polizei geht davon aus, dass sich beide unbekannten Personen kannten. Die Frau soll knapp unter 20 Jahren alt sein. Sie hatte dunkle lange Haare, trug eine helle Jeanshose und eine Kunstpelzjacke. Der Mann auf der Rückbank war ca. 170 cm groß, schlank, hatte einen leichten Oberlippenbart und trug eine Jeans. Er soll mit einer Eisenstange geschlagen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht Zeugen. Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

