Polizei Gütersloh

POL-GT: 13-Jähriger bei Unfall in Stukenbrock schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Ein 13-Jähriger war am Donnerstagmorgen (18.12., 07.15 Uhr) in einen Verkehrsunfall auf der Holter Straße in Stukenbrock verwickelt und verletzte sich dabei schwer. Zuvor saß der Junge in einem Schulbus, als dieser an der Haltestelle Eichenweg hielt. Neben weiteren Schulkindern stieg der 13-Jährige aus und beabsichtigte die Holter Straße hinter dem Bus zu Fuß zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 25-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Mercedes die Holter Straße. Bei dem Querungsversuch des 13-Jährigen kam es in der Folge zur Kollision mit dem Mercedes-Fahrer.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte den 13-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell