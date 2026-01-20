LPI-J: 92-Jährige erkennt Betrugsversuch
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf : Eine 92-Jährige Frau in Hermsdorf erhielt am Montagabend einen Anruf von ihrer vermeintlichen Tochter. Diese habe einen Autounfall gehabt. Doch die Dame hat gar keine Tochter, deswegen beendete sie das Telefonat und meldete sich umgehend bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland. Diese hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zu einem finanziellen Schaden kam es nicht.
