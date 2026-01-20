PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 92-Jährige erkennt Betrugsversuch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf : Eine 92-Jährige Frau in Hermsdorf erhielt am Montagabend einen Anruf von ihrer vermeintlichen Tochter. Diese habe einen Autounfall gehabt. Doch die Dame hat gar keine Tochter, deswegen beendete sie das Telefonat und meldete sich umgehend bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland. Diese hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zu einem finanziellen Schaden kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 08:30

    LPI-J: Hundebiss in Eisenberg

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Montagabend wollte die Halterin eines Hundes mit diesem Spazieren gehen. Als sie das Haus verließ, riss sich der Hund los und rannte auf einen 47-jährigen Mann zu. Als dieser versuchte den Hund durch Gesten von sich fernzuhalten, biss ihn der Hund in den Unterarm. Glücklicherweise trug der Geschädigte eine Jacke und wurde dadurch lediglich leicht Verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 07:30

    LPI-J: Beleidigung nach Ruhestörung

    Weimar (ots) - Legefeld: Eine 37-Jährige fühlte sich am Samstagnachmittag in ihrer Ruhe gestört. Eine Nachbarin spielte sehr laute Musik ab. Die Frau wollte an der betreffenden Wohnung klingeln und um Ruhe bitten. Die 47-Jährige öffnete die Tür, aber statt ein normales Gespräch zu führen, beleidigte sie direkt die 37-Jährige. Diese ließ sich dies aber nicht gefallen und informierte die Polizei und erstattete ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 07:30

    LPI-J: Unfall in Weimar Nord

    Weimar (ots) - Bereits am Freitag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer in Weimar Nord. Der 44-Jährige fuhr mit seinem Rad die Straße entlang und rutschte mit dem Vorderrad auf der glatten Fahrbahn weg und touchierte einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Neben einem leichten Sachschaden am Fahrzeug, verletzte sich der Radfahrer selbst am Bein. Er wurde deswegen behandelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren