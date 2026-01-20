Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneuter Trickbetrug in Jena

Jena (ots)

Am Montag kam es in Jena erneut zu einem Trickbetrug. Der Geschädigte beabsichtigte einen Gegenstand über eine Kleinanzeigen Plattform zu verkaufen. Auf seine Anzeige meldete sich eine zunächst seriös wirkende Käuferin. Diese gab an den Artikel kaufen und über ein internes Bezahlsystem zahlen zu wollen. Da der Geschädigte mit diesem System nicht vertraut war, lies er es sich von der mutmaßlichen Käuferin dieses erklären. Zunächst sollte er auf der Plattform ein Konto hinzufügen um Zahlungen empfangen oder zu tätigen zu können. Er erhielt anschließend per E-Mail einen Link, welcher ihn auf eine Website weiterleitet. Dort sollte er seinen Ausweis scannen, sowie seine Kontodaten hinterlegen. Ein KI-Chat forderte dann den Geschädigten auf eine Testzahlung zu initiieren. Anstatt den ausgewiesenen Betrag für sein Inserat zu erhalten, wurden dem Geschädigten ca. 350EUR von seinem Konto abgebucht. Der Geschädigte erstattete Anzeige wegen Betrug.

