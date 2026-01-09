Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Diebstahl im Mobilfunkfachgeschäft- zwei unbekannte Täter auf der Flucht

Viersen (ots)

Die beiden männliche Täter betraten am 08. Dezember gegen 13:30 Uhr den Freenet Shop auf der Hauptstraße in Viersen und stahlen mehrere Mobiltelefone aus dem Verkaufsraum, indem die zwei unbekannten Tatverdächtigen durch den Shop gelaufen sind und die Mobiltelefone aus ihren Halterungen gerissen haben. Sie flüchteten anschließend aus dem Shop, Richtung Douglas und Petersstraße. Beide Täter sind männlich, ca. 20- 30 Jahre alt und etwa 170cm groß. Sie trugen einen schwarzen Oberlippenbart und sprechen Deutsch mit Akzent. Einer der Täter hatte schwarze gegelte Haare und war bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jacke, sowie mit einer blauen Jeans und schwarzen Sneakern. Der zweite Täter trug ein weißes Oberteil, eine schwarze Steppjacke, sowie eine schwarze Hose und weiße Sneaker. Beide flüchteten nach dem Diebstahl zu Fuß in Richtung Hauptstraße. Für Hinweise ist das Kriminalkommissariat 2 erreichbar über die 02162/377-0. /js (15)

