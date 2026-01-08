Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Radfahrer muss ausweichen, nach Sturz schwer verletzt - Lkw gesucht

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, den 08. Dezember, befuhr die 63-jährige Schwalmtalerin den "Hühnerkamp/ Galgheide" mit ihrem Fahrrad. Als ihr ein Lkw auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam, musste die Radfahrerin bremsen und ausweichen. Auf Grund der Glätte kam die 63-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Der Lkw, dessen Fahrer oder Fahrerin den Unfall möglicherweise nicht bemerkte, setzte seine Fahrt in Richtung Industriestraße fort. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat in Willich und fragt: Wer hat den Lkw am Donnerstagmorgen gesehen oder den Unfall beobachtet? Bitte melden Sie sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0./js (15)

