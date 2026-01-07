POL-VIE: Tönisvorst: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus
Tönisvorst (ots)
Im Zeitraum zwischen Montag, dem 05.01.2026, 11:00 Uhr und Dienstag, dem 06.01.2026, 07:30 Uhr kam es in Tönisvorst, Grüner Weg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dieses wurde vollständig durchwühlt, jedoch ist bislang nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 (02162/377-0). /rb (11)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell