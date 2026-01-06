PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Seniorin wird von falschem Wasserwerker bestohlen

Kempen: (ots)

Am Montag, gegen 13:30 Uhr, klingelte es an der Haustür einer Seniorin in der Arnold-Janssen-Straße in Kempen. Ein Mann stand vor der Tür und stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Kempen vor. Er erklärte, er müsse das Leitungswasser auf Bakterien überprüfen. Im Inneren der Wohnung lenkte er die Frau ab, indem er ihr sagte, sie solle das Wasser im Auge behalten, während er in den anderen Räumen die Leitungen überprüfen müsse. Nach etwa fünf Minuten verließ auch die Frau das Bad, doch der Mann war verschwunden. Wenig später entdeckte sie, dass ihr Schmuck gestohlen worden war. Der Mann wird als etwa 170 cm groß, mit kurzen schwarzen Haaren ohne Bart beschrieben. Er trug eine braune Lederjacke, eine dunkle Hose und sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizei Viersen appelliert an Sie: Sprechen Sie regelmäßig mit älteren Familienmitgliedern und Bekannten über solche Betrugsmaschen. Auf unserer Internetseite finden Sie außerdem eine kostenlose Druckvorlage, die Sie an der Haustür anbringen können. Dieses Informationsschild bietet eine schnelle Entscheidungshilfe für den Fall eines unangekündigten Besuchs von Unbekannten. Auch für Telefonbetrug haben wir ein Tischschild zum kostenlosen Download für Sie bereitgestellt: https://viersen.polizei.nrw/artikel/informationsschilder-gegen-betrug-einfache-mittel-grosse-wirkung Falls Sie gestern gegen 13:30 Uhr eine verdächtige Beobachtung in der Arnold-Janssen-Straße gemacht haben, melden Sie diese bitte dem Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (10)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 11:57

    POL-VIE: Diebstahl auf Friedhof

    Viersen (ots) - In der vergangenen Woche kam es auf dem Friedhof am Hoserkirchweg in Viersen zu zwei Diebstählen. Unbekannte Täter entwendeten von zwei Gräbern jeweils eine Bronzestatue. Der Diebstahl wurde von den Angehörigen der Verstorbenen festgestellt und sofort der Polizei gemeldet. Falls Sie Hinweise auf den Diebstahl haben, melden sie sich gerne beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (9) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 21:22

    POL-VIE: Polizei fahndet öffentlich nach vermisstem 12-jährigen Mädchen

    Willich (ots) - Seit dem 29.12.2025 wird ein 12-jähriges Mädchen aus der pädagogischen Ambulanz Bökel in Willich vermisst. Sie wurde am letzten Montag um 21:00 Uhr zuletzt gesehen. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte sich die 12-Jährige im Bereich der Städte Viersen und Mönchengladbach aufhalten. Die Vermisste soll eine schwarze lange Jacke tragen. Die weitere ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 19:26

    POL-VIE: Polizei fahndet öffentlich nach vermisstem 12-jährigen Mädchen

    Viersen (ots) - Seit dem 29.12.2025 wird ein 12-jähriges Mädchen aus einem Kinderheim in Viersen vermisst. Sie wurde am letzten Montag um 13:00 Uhr zuletzt gesehen. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte sich die 12-Jährige im Bereich der Städte Viersen und Mönchengladbach aufhalten. Welche Kleidung die Vermisste trägt ist nicht bekannt. Da alle Fahndungsmaßnahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren