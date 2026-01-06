Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Seniorin wird von falschem Wasserwerker bestohlen

Kempen: (ots)

Am Montag, gegen 13:30 Uhr, klingelte es an der Haustür einer Seniorin in der Arnold-Janssen-Straße in Kempen. Ein Mann stand vor der Tür und stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Kempen vor. Er erklärte, er müsse das Leitungswasser auf Bakterien überprüfen. Im Inneren der Wohnung lenkte er die Frau ab, indem er ihr sagte, sie solle das Wasser im Auge behalten, während er in den anderen Räumen die Leitungen überprüfen müsse. Nach etwa fünf Minuten verließ auch die Frau das Bad, doch der Mann war verschwunden. Wenig später entdeckte sie, dass ihr Schmuck gestohlen worden war. Der Mann wird als etwa 170 cm groß, mit kurzen schwarzen Haaren ohne Bart beschrieben. Er trug eine braune Lederjacke, eine dunkle Hose und sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizei Viersen appelliert an Sie: Sprechen Sie regelmäßig mit älteren Familienmitgliedern und Bekannten über solche Betrugsmaschen. Auf unserer Internetseite finden Sie außerdem eine kostenlose Druckvorlage, die Sie an der Haustür anbringen können. Dieses Informationsschild bietet eine schnelle Entscheidungshilfe für den Fall eines unangekündigten Besuchs von Unbekannten. Auch für Telefonbetrug haben wir ein Tischschild zum kostenlosen Download für Sie bereitgestellt: https://viersen.polizei.nrw/artikel/informationsschilder-gegen-betrug-einfache-mittel-grosse-wirkung Falls Sie gestern gegen 13:30 Uhr eine verdächtige Beobachtung in der Arnold-Janssen-Straße gemacht haben, melden Sie diese bitte dem Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (10)

