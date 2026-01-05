PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei fahndet öffentlich nach vermisstem 12-jährigen Mädchen

Viersen (ots)

Seit dem 29.12.2025 wird ein 12-jähriges Mädchen aus einem Kinderheim in Viersen vermisst. Sie wurde am letzten Montag um 13:00 Uhr zuletzt gesehen. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte sich die 12-Jährige im Bereich der Städte Viersen und Mönchengladbach aufhalten. Welche Kleidung die Vermisste trägt ist nicht bekannt. Da alle Fahndungsmaßnahmen bisher ohne Erfolg geblieben sind, fahndet die Polizei nun öffentlich nach der 12-Jährigen und fragt: Wer hat das Mädchen gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Ein Foto der Vermissten, sowie eine Beschreibung können unter folgendem Link aufgerufen werden: www.polizei.nrw/fahndung/190889 Sollten Sie Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (7)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 16:06

    POL-VIE: Brüggen-Bracht: 88-Jährige erliegt ihren schweren Verletzungen nach Unfall

    Brüggen-Bracht (ots) - Am 08. Dezember wurde eine 88-jährige Brachterin bei einem Unfall auf der Kaldenkirchener Straße lebensgefährlich verletzt - wir berichteten darüber in unserer Meldung 1102. Die Frau hatte gegen 17.00 Uhr die Straße überquert und wurde hier von einem Pkw erfasst. Wie nun bekannt wurde, erlag die Seniorin am vergangenen Dienstag in einem ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 13:53

    POL-VIE: Kreis Viersen: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

    Kreis Viersen (ots) - Im Zeitraum vom 02. bis 04. Januar kam es im Kreisgebiet witterungsbedingt zu drei Verkehrsunfällen mit Personenschaden sowie zu 21 Verkehrsunfällen mit Sachschaden. Am 02.01.2026 gegen 07:55 Uhr verunfallte ein 58-jähriger Autofahrer auf der Vorster Straße in Kempen. Auf schneebedeckter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 13:46

    POL-VIE: Kempen: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab - leicht verletzt

    Kempen (ots) - Am Sonntag, den 04. Januar 2026, kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer 19-jährigen Kempenerin auf der Oedter Straße in Kempen. Die junge Frau, die offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt und weiteren Untersuchung und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren