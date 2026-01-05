Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab - leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Sonntag, den 04. Januar 2026, kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer 19-jährigen Kempenerin auf der Oedter Straße in Kempen. Die junge Frau, die offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt und weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Polizeilicher Hinweis: Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, sich unter Alkoholeinfluss oder Drogen hinter das Steuer zu setzen. Dies gilt nicht nur für Autos, sondern auch für Fahrräder, E-Scooter und schnelle E-Bikes. Bereits ab einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille ist man mit dem Fahrrad als absolut fahruntüchtig, was den Verlust des Führerscheins zur Folge haben kann. Auch eine geringere Menge Alkohol kann bereits zu rechtlichen Konsequenzen führen, wenn man in einen Unfall verwickelt ist. Besonders wichtig ist, dass die Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit bei E-Scootern und schnellen E-Bikes ebenso wie beim Auto bei 1,1 Promille liegt. Wer sich nicht an die Regeln hält, riskiert nicht nur seine eigene Sicherheit, sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmer. /js (4)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell