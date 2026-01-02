PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - KK2 sucht Hinweise!

Viersen-Dülken (ots)

In der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 01:50 Uhr am Silvesterabend brach mindestens eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Henkenmühle" in Dülken ein. Die Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses und durchwühlte diverse Räume. Laut derzeitigem Kenntnisstand wurde ein Tresor gestohlen. Falls Sie im genannten Zeitraum eine Beobachtung gemacht haben, melden Sie diese bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (2)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 13:33

    POL-VIE: Silvesterbilanz - Einsätze in der Neujahrsnacht

    Kreis Viersen (ots) - Der Silvesterabend verlief zunächst relativ ruhig, bis sich pünktlich zum Jahreswechsel das Einsatzaufkommen deutlich erhöhte. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens kam es zu insgesamt 64 Einsätzen, die im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten standen. Davon waren 15 Einsätze auf den unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik zurückzuführen. In einigen Fällen wurden Raketen und ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 10:24

    POL-VIE: Erneute Brandstiftung Am Bengerhof

    Nettetal (ots) - In der Nacht zu Silvester kam es auf der Straße Am Bengerhof in Nettetal erneut zu einer Brandstiftung an mehreren Kraftfahrzeugen. Bereits an Heiligabend hatten auf dem Gelände eines Autohändlers mehrere Fahrzeuge gebrannt. Eine umgehende Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei erschien zwecks Spurensicherung vor Ort. Sollten Sie in der besagten Nacht auf ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 10:48

    POL-VIE: Sachbeschädigung nach Explosion auf dem Marktplatz

    Willich (ots) - Am 30.12.2025 kam es gegen 02:25 Uhr auf dem Marktplatz in Willich zu einer lautstarken Explosion. Polizeibeamte der nahegelegenen Wache begaben sich umgehend zum Einsatzort. Dort stellten sie fest, dass eine Sitzbank sowie ein Schaukasten durch die Explosion beschädigt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten sich mehrere Personen unmittelbar nach dem Knall von der Tatörtlichkeit. Zeuginnen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren