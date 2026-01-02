Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - KK2 sucht Hinweise!

Viersen-Dülken (ots)

In der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 01:50 Uhr am Silvesterabend brach mindestens eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Henkenmühle" in Dülken ein. Die Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses und durchwühlte diverse Räume. Laut derzeitigem Kenntnisstand wurde ein Tresor gestohlen. Falls Sie im genannten Zeitraum eine Beobachtung gemacht haben, melden Sie diese bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (2)

