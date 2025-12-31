Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Erneute Brandstiftung Am Bengerhof

Nettetal (ots)

In der Nacht zu Silvester kam es auf der Straße Am Bengerhof in Nettetal erneut zu einer Brandstiftung an mehreren Kraftfahrzeugen. Bereits an Heiligabend hatten auf dem Gelände eines Autohändlers mehrere Fahrzeuge gebrannt. Eine umgehende Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei erschien zwecks Spurensicherung vor Ort. Sollten Sie in der besagten Nacht auf der Straße Am Bengerhof etwas Verdächtiges festgestellt haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1158)

