POL-VIE: Mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt
Nettetal (ots)
Am 24.12.2025 gegen 01:00 Uhr kam es zu einem Brand mehrerer Fahrzeuge auf dem Hof einer Autofirma in Nettetal auf der Düsseldorfer Straße. Das Gelände des Autoverkaufs wurde von mindestens einer unbekannten Person ohne Gewaltanwendung betreten, und mehrere Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt. Haben Sie Hinweise auf den Brandstifter, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 (02162/377-0). /rb (1155)
