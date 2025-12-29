PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt

Nettetal (ots)

Am 24.12.2025 gegen 01:00 Uhr kam es zu einem Brand mehrerer Fahrzeuge auf dem Hof einer Autofirma in Nettetal auf der Düsseldorfer Straße. Das Gelände des Autoverkaufs wurde von mindestens einer unbekannten Person ohne Gewaltanwendung betreten, und mehrere Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt. Haben Sie Hinweise auf den Brandstifter, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 (02162/377-0). /rb (1155)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 14:21

    POL-VIE: Aufmerksame Kontrolle stoppt Drogenfahrt auf der A61

    Nettetal-Breyell (ots) - Am Samstagabend, 27.12.2025, gegen 18:00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei auf der A61 bei Nettetal-Breyell einen Pkw, der offenbar ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Bereits während der ersten Überprüfung erhärtete sich der Tatverdacht. Die 54-jährige Fahrzeugführerin aus Offenbach am Main machte widersprüchliche Angaben zu Fahrtziel und Herkunft. Zudem ergaben ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:20

    POL-VIE: Zwei Brände in Mehrfamilienhäusern

    Kreis Viersen (ots) - Am Wochenende kam es in zwei Mehrfamilienhäusern zu Bränden. Am 27.12.2025 gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf dem "Alter Kirchweg" in Niederkrüchten. Der dortige Kamin hat vermutlich aufgrund eines bauartbedingten Fehlers Feuer gefangen. Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der zweite Brand ereignete sich am 28.12.2025 gegen 10:00 Uhr in Brüggen auf der ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 10:39

    POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Fußgänger nach Verkehrsunfall schwerverletzt

    Nettetal-Lobberich (ots) - Laut unabhängigen Zeugen beabsichtigte ein 40jähriger Nettetaler am Sonntagmorgen (28.12.25) gegen 06:45 Uhr die rotlicht-zeigende Ampel der Kreuzung Wilhelmshöhe/Dyck als Fußgänger in Gehrichtung Ortslage Dyck zu überqueren. Eine auf der Straße Dyck/B509 in Fahrtrichtung A61 fahrende 61jährige Grefratherin konnte eine Kollision ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren