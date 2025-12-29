Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise

Kempen-St. Hubert (ots)

Am Samstag, 27. Dezember, kam es zwischen 12:15 Uhr und 19 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Pielmey" in St. Hubert. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchwühlte dort mehrere Räume. Laut derzeitigem Stand wurden eine Geldbörse und ein Autoschlüssel gestohlen. Falls Sie etwas im genannten Zeitraum beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1156)

