Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Aufmerksame Kontrolle stoppt Drogenfahrt auf der A61

Nettetal-Breyell (ots)

Am Samstagabend, 27.12.2025, gegen 18:00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei auf der A61 bei Nettetal-Breyell einen Pkw, der offenbar ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Bereits während der ersten Überprüfung erhärtete sich der Tatverdacht. Die 54-jährige Fahrzeugführerin aus Offenbach am Main machte widersprüchliche Angaben zu Fahrtziel und Herkunft. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs stießen die Beamten im Kofferraum auf ein verdächtiges Paket. Eine genauere Überprüfung bestätigte den schwerwiegenden Fund: Insgesamt wurden über 24 Kilogramm Methamphetamin sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau von Venlo aus in Richtung Frankfurt am Main unterwegs. Die mutmaßliche Drogenfahrt endete jedoch vorzeitig durch das konsequente Einschreiten der eingesetzten Polizeikräfte in Nettetal-Breyell. Die Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen dauern an. /js (1154)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell