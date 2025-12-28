Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Fußgänger nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Laut unabhängigen Zeugen beabsichtigte ein 40jähriger Nettetaler am Sonntagmorgen (28.12.25) gegen 06:45 Uhr die rotlicht-zeigende Ampel der Kreuzung Wilhelmshöhe/Dyck als Fußgänger in Gehrichtung Ortslage Dyck zu überqueren. Eine auf der Straße Dyck/B509 in Fahrtrichtung A61 fahrende 61jährige Grefratherin konnte eine Kollision zwischen dem Fußgänger und ihrem PKW nicht verhindern. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger schwerverletzt und durch einen Rettungswagen zunächst einem örtlichen Krankenhaus zugeführt wurde. Der beteiligte PKW wurde sichergestellt und die Unfallstelle wurde um 10:15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Die Angehörigen des Fußgängers wurden durch die Polizei benachrichtigt. /MaGö (1152)

