Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Fußgänger nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Laut unabhängigen Zeugen beabsichtigte ein 40jähriger Nettetaler am Sonntagmorgen (28.12.25) gegen 06:45 Uhr die rotlicht-zeigende Ampel der Kreuzung Wilhelmshöhe/Dyck als Fußgänger in Gehrichtung Ortslage Dyck zu überqueren. Eine auf der Straße Dyck/B509 in Fahrtrichtung A61 fahrende 61jährige Grefratherin konnte eine Kollision zwischen dem Fußgänger und ihrem PKW nicht verhindern. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger schwerverletzt und durch einen Rettungswagen zunächst einem örtlichen Krankenhaus zugeführt wurde. Der beteiligte PKW wurde sichergestellt und die Unfallstelle wurde um 10:15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Die Angehörigen des Fußgängers wurden durch die Polizei benachrichtigt. /MaGö (1152)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen

    POL-VIE: Kempen: Pkw überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

    Kempen (ots) - Ein 18jähriger Kempener befährt am Samstag gegen 15:40 Uhr mit seinem Pkw den Windmühlenweg in Fahrtrichtung B9 in Kempen-Tönisberg. In einer Rechtskurve mit Gefälle verliert er offenbar auf witterungs-bedingter glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Leitplanke. Der Pkw überschlägt sich und bleibt auf dem Dach ...

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Eine verletzte Person nach Kollision mit Linienbus

    Viersen (ots) - Am Samstag befuhr ein 38jähriger Linienbusfahrer aus Nettetal gegen 12:25 Uhr die Wasserstraße in Viersen-Dülken. An der Einmündung zur Bücklersstraße bog er nach links in Richtung Venloer Straße ab. Hierbei übersah er offenbar den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten 86jährigen Pkw-Fahrer aus Viersen. Im Einmündungsbereich ...

