POL-VIE: Zwei Brände in Mehrfamilienhäusern

Kreis Viersen

Am Wochenende kam es in zwei Mehrfamilienhäusern zu Bränden. Am 27.12.2025 gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf dem "Alter Kirchweg" in Niederkrüchten. Der dortige Kamin hat vermutlich aufgrund eines bauartbedingten Fehlers Feuer gefangen. Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der zweite Brand ereignete sich am 28.12.2025 gegen 10:00 Uhr in Brüggen auf der Schillerstraße, ebenfalls in einem Mehrfamilienhaus. Dort hat ein elektrisches Gerät nach der Benutzung plötzlich Feuer gefangen. Die Bewohner des Hauses konnten dieses noch rechtzeitig verlassen, jedoch ist die Wohnung nach dem gelöschten Brand nicht mehr bewohnbar. /rb (1153)

