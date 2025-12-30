Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Sachbeschädigung nach Explosion auf dem Marktplatz

Willich (ots)

Am 30.12.2025 kam es gegen 02:25 Uhr auf dem Marktplatz in Willich zu einer lautstarken Explosion. Polizeibeamte der nahegelegenen Wache begaben sich umgehend zum Einsatzort. Dort stellten sie fest, dass eine Sitzbank sowie ein Schaukasten durch die Explosion beschädigt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten sich mehrere Personen unmittelbar nach dem Knall von der Tatörtlichkeit. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /rb (1157)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell