Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Silvesterbilanz - Einsätze in der Neujahrsnacht

Kreis Viersen (ots)

Der Silvesterabend verlief zunächst relativ ruhig, bis sich pünktlich zum Jahreswechsel das Einsatzaufkommen deutlich erhöhte. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens kam es zu insgesamt 64 Einsätzen, die im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten standen. Davon waren 15 Einsätze auf den unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik zurückzuführen. In einigen Fällen wurden Raketen und Böller zu früh, zu laut oder in gefährlicher Weise eingesetzt. Es kam vor, dass diese gezielt auf Autos oder sogar Personen gerichtet wurden. Um 21:15 Uhr sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Klixdorfer Straße in Kempen. Eine Zeugin hörte einen lauten Knall und sah anschließend drei unbekannte Personen in Richtung des Feldweges "Kreuzsteeg" flüchten. Der Automat war stark beschädigt, jedoch nicht geöffnet. Des Weiteren wurden 13 Brände gemeldet, die vermutlich durch Silvesterraketen verursacht wurden. Die meisten Brände waren klein und konnten schnell gelöscht werden, ohne dass größere Schäden entstanden. In Kempen, in der Briandstraße, brannte gegen Mitternacht der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Eine abgefeuerte Rakete hatte die Hausfassade getroffen, woraufhin sich Rauch bildete. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass keine Wohnung beschädigt wurde. Die Fassade des Gebäudes erlitt jedoch Schäden. In Anrath hörte ein Zeuge gegen 02:15 Uhr in der Straße Holterhöfe laute Knallgeräusche, vermutlich von Böllern. Als er nach draußen schaute, bemerkte er mehrere Jugendliche, die vorbeiliefen. Etwa zehn Minuten später nahm er einen Feuerschein wahr und stellte fest, dass zwei Sportboote in Brand geraten waren. Die Boote brannten vollständig aus. Glücklicherweise wurde bei keinem der 13 Brände eine Person verletzt. Im Verlauf der Nacht, als der Alkoholpegel stieg, kam es auch zu Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten. Ein 53-jähriger Mann aus Viersen wurde festgenommen, nachdem er kurz nach Mitternacht gezielt eine Rakete in Richtung seines Nachbarn abgeschossen hatte. Diese verfehlte den Mann nur knapp. Als die Polizei eintraf, verhielt sich der Beschuldigte verbal aggressiv und beleidigte seinen Nachbarn vor den Augen der Beamten. Der Mann durfte zur Verhinderung weiterer Straftaten die Neujahrsnacht in Gewahrsam verbringen. Erfreulicherweise kam es zu keinem Unfall mit Personenschaden zum Jahreswechsel. Die Polizei Viersen wünscht allen ein frohes neues Jahr. Achten Sie aufeinander und gehen Sie respektvoll miteinander um. /jk (1)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell