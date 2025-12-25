Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rotlicht missachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart - Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen (25.12.2025) auf der Kreuzung Stresemannstraße/Siemensstraße entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Gegen 02.20 Uhr fuhr eine 22-jährige Mercedesfahrerin auf der Stresemannstraße in Fahrtrichtung Pragsattel und missachtet mutmaßlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Stresemannstraße/Siemensstraße. Aufgrund dessen kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem 46-jährigen VW-Fahrer, welcher von der Siemensstraße kommend in den Kreuzungsbereich einfuhr. Durch den Zusammenstoß, bei welchem es keine Verletzten gab, wurden die beiden Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 mit dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße in Verbindung zu setzen.

