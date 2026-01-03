Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 260103 Viersen-Süchteln: Pkw überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Kreis Viersen (ots)

Ein 19jähriger Fahrzeugführer aus Mönchengladbach befährt gegen 19:10 Uhr die Kempener Straße in Fahrtrichtung Süchteln. In einer Kurve verliert er offenbar auf witterungsbedingt glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kommt er von der Fahrbahn ab und der PKW überschlägt sich. Das Fahrzeug bleibt auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch einen Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen können sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der 02162/377-0 melden. /MT (2)

