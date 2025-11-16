Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Wasserrohrbruch in Düsseldorf-Benrath

Düsseldorf (ots)

Samstag, 15. November 2025, 23:46 Uhr, Kleinstraße, Benrath

Am späten Samstagabend kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Rohrbruch in einer Transportwasserleitung im Stadtteil Düsseldorf-Benrath. Die Feuerwehr Düsseldorf war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf wurde am Samstag, den 15.11.2025, um 23:46 Uhr durch Bewohner der Kleinstraße über einen massiven Wasseraustritt informiert. Umgehend wurden mehrere Einheiten alarmiert und zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Transportwasserleitung unterhalb der Straße gebrochen war und große Mengen Wasser austraten. Das austretende Wasser breitete sich in benachbarten Kellergeschossen von Wohngebäuden sowie in einer Tiefgarage aus.

Die Feuerwehr setzte zahlreiche Hochleistungspumpen ein, um die betroffenen Bereiche auszupumpen. Es kamen keine Personen zu Schaden. Aufgrund der großen Wassermengen waren zahlreiche Fahrzeuge, überwiegend in einer Tiefgarage, bis zu einer Höhe von 1,5 Metern vom Wasser betroffen. Zusätzlich war durch die Unterspülung der Straße die Standsicherheit eines Baumes gefährdet, weshalb umfangreiche Rückschnittmaßnahmen am Baum mithilfe einer Drehleiter durchgeführt wurden. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Düsseldorf wurden die Gebäude für die Dauer der Maßnahmen teilweise stromlos geschaltet. Die Trinkwasserversorgung blieb hiervon unbeeinträchtigt.

Die Maßnahmen der Feuerwehr sind in Kürze abgeschlossen. Die Arbeiten an der beschädigten Leitung dauerten noch weiter an. Für die Dauer der Maßnahmen bleibt die Kleinstraße im betroffenen Bereich weiterhin gesperrt.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 35 Kräfte der Feuerwehr Düsseldorf. Darüber hinaus kümmert sich die Netzgesellschaft Düsseldorf sowie ein Tiefbauunternehmen seit den frühen Morgenstunden bereits um die Instandhaltung und Reparatur der beschädigten Leitung. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

