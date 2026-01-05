POL-VIE: Willich-Neersen: Brand zweier Mülltonnen an Kita - Hinweise gesucht
Willich-Neersen (ots)
Am Freitag, 02. Januar, brannten um 13:40 Uhr zwei Mülltonnen einer Kita in der Bengdbruchstraße in Neersen. Da die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen kann, werden nun Zeuginnen und Zeugen gesucht, die mehr Informationen zu dem Fall geben können. Bitte melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (3)
