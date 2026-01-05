Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Kreis Viersen (ots)

Im Zeitraum vom 02. bis 04. Januar kam es im Kreisgebiet witterungsbedingt zu drei Verkehrsunfällen mit Personenschaden sowie zu 21 Verkehrsunfällen mit Sachschaden. Am 02.01.2026 gegen 07:55 Uhr verunfallte ein 58-jähriger Autofahrer auf der Vorster Straße in Kempen. Auf schneebedeckter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Er wurde leicht verletzt. Ein weiterer Unfall ereignete sich am selben Tag gegen 19:35 Uhr auf der Sankt-Töniser-Straße in Tönisvorst. Ein 49-jähriger Geländewagenfahrer kam auf glatter Fahrbahn von der Straße ab und kollidierte mit einem Zaun. Auch er wurde leicht verletzt. Am 04.01.2026 kam es gegen 08:00 Uhr in Grefrath auf der Straße Schlibeck zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer kam in einer Linkskurve aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse von der Straße ab und rutschte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. /rb (5)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell