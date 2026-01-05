PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: 88-Jährige erliegt ihren schweren Verletzungen nach Unfall

Brüggen-Bracht (ots)

Am 08. Dezember wurde eine 88-jährige Brachterin bei einem Unfall auf der Kaldenkirchener Straße lebensgefährlich verletzt - wir berichteten darüber in unserer Meldung 1102. Die Frau hatte gegen 17.00 Uhr die Straße überquert und wurde hier von einem Pkw erfasst. Wie nun bekannt wurde, erlag die Seniorin am vergangenen Dienstag in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. /wg (6)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

