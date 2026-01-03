Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Einbrüche in Wohngebäude

Frankenthal (ots)

Am 02.01.2026 kam es in Frankenthal zu zwei Wohnungseinbrüchen. Zunächst wurde ein Einbruch in eine Wohnung in der Mörscher Straße gemeldet, welcher sich mutmaßlich im Zeitraum von 17:00 - 18:00 Uhr ereignete. Hierbei wurde die Wohnungstür aufgehebelt. Des Weiteren kam es zwischen etwa 18:30 - 23:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Heßheimer Straße, bei welchem die Terassentür aufgehebelt wurde. Die jeweiligen Schadenshöhen sind noch nicht bekannt.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell