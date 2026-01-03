PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Einbrüche in Wohngebäude

Frankenthal (ots)

Am 02.01.2026 kam es in Frankenthal zu zwei Wohnungseinbrüchen. Zunächst wurde ein Einbruch in eine Wohnung in der Mörscher Straße gemeldet, welcher sich mutmaßlich im Zeitraum von 17:00 - 18:00 Uhr ereignete. Hierbei wurde die Wohnungstür aufgehebelt. Des Weiteren kam es zwischen etwa 18:30 - 23:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Heßheimer Straße, bei welchem die Terassentür aufgehebelt wurde. Die jeweiligen Schadenshöhen sind noch nicht bekannt.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
Patrick Bauer
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 09:54

    POL-PDLU: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht 02.01.2026, 13:40 Uhr - 02.01.2025, 13:45 Uhr

    Speyer (ots) - Am Freitagmittag ereignete sich im Bereich des Berliner Platzes in Speyer ein Trickdiebstahl. Ein 81-Jähriger hob in der dortigen Bankfiliale Geld ab. Auf dem Berliner Platz wurde er dann von einem noch unbekannten Täter um Wechselgeld gebeten. Wenige Minuten später, nachdem der Geschädigte in die Breslauer Straße gelaufen war, tauchte der Täter ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:13

    POL-PDLU: Speyer - Brand eines Müllcontainers - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Neujahrstag, in der Zeit zwischen 08:45 - 09:00 Uhr brannte ein Müllcontainer eines Schnellimbisses am St.-Guido-Stifts-Platz (Ecke Wormser Landstraße / Petschengasse) komplett aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen und dadurch weitere Gefährdungen unterbinden. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch Feuerwerkskörper ausgelöst worden sein. Durch den Brand wurde die ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 10:50

    POL-PDLU: Feuerwerkskörper sprengt Briefkasten

    Speyer (ots) - In der Silvesternacht vom 31.12.2025 auf den 01.01.2026, zwischen 00:00 und 01:00 Uhr, wurde der Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Mörschgasse durch bislang unbekannte Täter mittels mehrerer eingeworfenen Feuerwerkskörper beschädigt. Durch die Explosion wurde die Rückseite des Briefkastens, die in den Hausflur führt, aufgesprengt. Rauch- und Pyrotechnikrückstände verteilten sich im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren