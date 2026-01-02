Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Brand eines Müllcontainers - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Neujahrstag, in der Zeit zwischen 08:45 - 09:00 Uhr brannte ein Müllcontainer eines Schnellimbisses am St.-Guido-Stifts-Platz (Ecke Wormser Landstraße / Petschengasse) komplett aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen und dadurch weitere Gefährdungen unterbinden. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch Feuerwerkskörper ausgelöst worden sein. Durch den Brand wurde die Hausfassade, sowie im Außenbereich befindliche Stühle und Tische beschädigt. Der Schaden wird aktuell auf eine vierstellige Summe geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe des Mato Grillhauses gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell