Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Feuerwerkskörper sprengt Briefkasten

Speyer (ots)

In der Silvesternacht vom 31.12.2025 auf den 01.01.2026, zwischen 00:00 und 01:00 Uhr, wurde der Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Mörschgasse durch bislang unbekannte Täter mittels mehrerer eingeworfenen Feuerwerkskörper beschädigt. Durch die Explosion wurde die Rückseite des Briefkastens, die in den Hausflur führt, aufgesprengt. Rauch- und Pyrotechnikrückstände verteilten sich im gesamten Vorraum des Treppenhauses.

Auch die Außenfassade des Gebäudes wurde leicht beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Speyer, Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

