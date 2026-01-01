PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verstoß Waffengesetz

Speyer (ots)

Am Mittwochmittag (31.12.2025) gegen 14:00 Uhr meldete ein Anrufer, dass in der Roland-Berst-Straße mehrere Jugendliche Pyrotechnik zündeten. Vor Ort trafen die Beamten fünf Jugendliche an. Auf Nachfrage gaben drei der männlichen Jugendlichen an, Böller mitzuführen. Einer gab an, eine Schreckschusswaffe im Hosenbund zu führen. Der 17-jährige Beschuldigte gab an, keine Erlaubnis für das Führen der Waffe zu haben. Der Verstoß wurde ihm eröffnet, und nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten stimmte der Beschuldigte der Sicherstellung und Vernichtung der Waffe zu. Diese war mit neun Schreckschusspatronen geladen und wies ein PTB-Zeichen auf. Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Besitzes und Führens der Waffe in der Öffentlichkeit wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 09:42

    POL-PDLU: Betrunken vor der Polizei gefahren

    Frankenthal (ots) - Am 31.12.2025 um 21:30 fiel einer Polizeistreife ein Fahrzeug auf der B9 auf, welches in Schlangenlinien von Ludwigshafen in Richtung Frankenthal, vor ihnen fuhr. Am Ortseingang Frankenthal kam die Fahrerin des Fahrzeugs zunächst nach rechts von der Straße ab. Sie fuhr ein kurzes Stück im Graben weiter und manövrierte ihr Fahrzeug dann zurück auf die Fahrbahn. Durch die Polizeibeamten wurde sie ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:35

    POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

    Frankenthal (ots) - In der Nacht vom 31.12.2025 auf den 01.01.2026 warfen bisher unbekannte Täter, in der Eduard-Mörike-Straße in Bobenheim-Roxheim, Silvesterfeuerwerk gezielt auf parkende Fahrzeuge, sodass diese beschädigt wurden. Bislang konnten zwei Fahrzeuge mit Kratzern und Dellen festgestellt werden. Ob weitere Fahrzeuge betroffen und beschädigt sind wird aktuell noch ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 14:20

    POL-PDLU: Otterstadt - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Otterstadt (ots) - Am Montagabend, in der Zeit zwischen 19:10 - 21:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zugang ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Rüdigerstraße. Dort versuchten sie vergeblich mit einem unbekannten Werkzeug eine Wohnungstür aufzuhebeln, wodurch diese leicht beschädigt wurde. Zeugen, die im genannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren