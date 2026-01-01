Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verstoß Waffengesetz

Speyer (ots)

Am Mittwochmittag (31.12.2025) gegen 14:00 Uhr meldete ein Anrufer, dass in der Roland-Berst-Straße mehrere Jugendliche Pyrotechnik zündeten. Vor Ort trafen die Beamten fünf Jugendliche an. Auf Nachfrage gaben drei der männlichen Jugendlichen an, Böller mitzuführen. Einer gab an, eine Schreckschusswaffe im Hosenbund zu führen. Der 17-jährige Beschuldigte gab an, keine Erlaubnis für das Führen der Waffe zu haben. Der Verstoß wurde ihm eröffnet, und nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten stimmte der Beschuldigte der Sicherstellung und Vernichtung der Waffe zu. Diese war mit neun Schreckschusspatronen geladen und wies ein PTB-Zeichen auf. Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Besitzes und Führens der Waffe in der Öffentlichkeit wurde eingeleitet.

