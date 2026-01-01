POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Waldsee (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am vergangenen Sonntag (28.12.2025) gegen 14:00 Uhr in der Haardtstraße. Im Kreuzungsbereich Haardtstraße / Goethestraße missachtete eine 53-jährige Autofahrerin die aus Waldsee die Vorfahrt einer 56-jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Das Auto der vermeintlichen Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste ...

