POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeugen
Frankenthal (ots)
In der Nacht vom 31.12.2025 auf den 01.01.2026 warfen bisher unbekannte Täter, in der Eduard-Mörike-Straße in Bobenheim-Roxheim, Silvesterfeuerwerk gezielt auf parkende Fahrzeuge, sodass diese beschädigt wurden. Bislang konnten zwei Fahrzeuge mit Kratzern und Dellen festgestellt werden. Ob weitere Fahrzeuge betroffen und beschädigt sind wird aktuell noch ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell