Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunken vor der Polizei gefahren

Frankenthal (ots)

Am 31.12.2025 um 21:30 fiel einer Polizeistreife ein Fahrzeug auf der B9 auf, welches in Schlangenlinien von Ludwigshafen in Richtung Frankenthal, vor ihnen fuhr. Am Ortseingang Frankenthal kam die Fahrerin des Fahrzeugs zunächst nach rechts von der Straße ab. Sie fuhr ein kurzes Stück im Graben weiter und manövrierte ihr Fahrzeug dann zurück auf die Fahrbahn. Durch die Polizeibeamten wurde sie dann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da die 32-jährige Fahrerin stark nach Alkohol roch, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

