Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrerin leicht verletzt

Schifferstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin kam es ebenfalls am vergangenen Sonntag (28.12.2025) gegen 14:45 Uhr. In Höhe Waldseer Straße / Salierstraße, am dortigen Kreisverkehr, übersah eine 58-jährige Autofahrerin aus Schifferstadt eine mit ihrem Fahrrad die Straße querende 81-jährige. Hiernach kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen, in deren Folge die 81-jährige zu Boden stürzte und sich eine leichte Verletzung am Kopf zuzog. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der genaue Unfallhergang wird nun ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell