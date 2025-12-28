POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt (05/2712)

Speyer (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 27.12.2025, gegen 14:25 Uhr, auf einem Campingplatz beim Mondsee in Speyer zu einem Brand. Ein abgestellter Wohnwagen in einer Parzelle geriet in Vollbrand. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Wohnwagen einer Nachbarparzelle ebenfalls beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 70.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. ...

