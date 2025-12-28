POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt (05/2712)
Speyer (ots)
Am 27.12.2025 gegen 09:45 Uhr wurde in der Wormser Landstraße durch eine Streifenwagenbesatzung eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle wies der 36- Jährige Fahrer des PKW drogentypische Auffallerscheinungen auf. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und diesen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.
