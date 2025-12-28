POL-PDLU: Mehrere Pkw beschädigt - Zeugen gesucht
Mutterstadt (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch, den 24.12.2025, ca. 14:30 Uhr, bis Donnerstag, den 25.12.2025, ca. 16:30 Uhr, wurden in der Karl-Marx-Straße insgesamt vier Pkw beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzen die Pkw mittels spitzen Gegenstands. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
