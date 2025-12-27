Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

Am Freitag, den 26.12.2025, gegen 17:30 Uhr, beschädigte eine bis dato unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw beim Vorbeifahren einen schwarzen Pkw Ford Puma in der Speyerer Straße, welcher zwischen der Rheingönheimer und Stuhlbruderhofstraße geparkt war. Nach kurzer Inaugenscheinnahme des Schadensbildes setzte die Verursacherin ihre Fahrt, ohne ihren Verpflichtungen als Unfallbeteiligte nachzukommen, fort. Am geparkten Pkw entstand ein nicht unerheblicher Schaden. In Anbetracht des Schadensbildes dürfte das Verursacherfahrzeug Beschädigungen am Kotflügel vorne rechts davongetragen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

