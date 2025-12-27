PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beschädigter Pkw - Zeugenaufruf

Schifferstadt (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 24.12.2025, ca. 13:30 Uhr, bis Freitag, den 26.12.2025, ca. 13:00 Uhr, schlug unbekannte Täterschaft die Seitenscheibe eines grauen Pkw der Marke Seat ein, welcher in der Maxstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://www.polizei.rlp.de/?id=1377

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

