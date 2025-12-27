POL-PDLU: Beschädigter Pkw - Zeugenaufruf

Frankenthal (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 16.12.2025 und dem 26.12.2025 brachen unbekannte Täter in eine Bar in der Eisenbahnstraße in Frankenthal ein. Die Täter machten sich an den Spielautomaten zu schaffen. Die Höhe des dabei erbeuteten Betrags ist noch nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer ...

