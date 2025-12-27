POL-PDLU: Beschädigter Pkw - Zeugenaufruf
Schifferstadt (ots)
Im Zeitraum von Mittwoch, den 24.12.2025, ca. 13:30 Uhr, bis Freitag, den 26.12.2025, ca. 13:00 Uhr, schlug unbekannte Täterschaft die Seitenscheibe eines grauen Pkw der Marke Seat ein, welcher in der Maxstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
