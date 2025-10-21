PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Heftiger Wildunfall bei Ofterdingen

Reutlingen (ots)

Ofterdingen (TÜ): Nach Wildwechsel überschlagen

Ein Wildtier hat am späten Montagabend zu einem Unfall auf der L 385 geführt. Dort war kurz nach 22 Uhr ein 20 Jahre alter Skoda-Fahrer zwischen Dettingen und Ofterdingen unterwegs, als ein unbekanntes Wildtier vor ihm die Fahrbahn überquerte. Der junge Mann wich dem Tier aus, wodurch er die Kontrolle über den Wagen verlor, in den Seitenstreifen abgewiesen wurde und im Anschluss wieder auf die Straße schleuderte. Nachdem sich der Pkw überschlagen hatte, blieb er auf der Seite liegen. Der 20-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde jedoch zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sein Wagen, an dem ein Sachschaden von rund 4.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. (gj)

Rückfragen bitte an:

Gerhard Jaudas (gj), Telefon 07121/942-1108

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren