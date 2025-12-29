POL-PDLU: Hoher Sachschaden
Waldsee (ots)
Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am vergangenen Sonntag (28.12.2025) gegen 14:00 Uhr in der Haardtstraße. Im Kreuzungsbereich Haardtstraße / Goethestraße missachtete eine 53-jährige Autofahrerin die aus Waldsee die Vorfahrt einer 56-jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Das Auto der vermeintlichen Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell