Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Otterstadt (ots)

Am Montagabend, in der Zeit zwischen 19:10 - 21:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zugang ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Rüdigerstraße. Dort versuchten sie vergeblich mit einem unbekannten Werkzeug eine Wohnungstür aufzuhebeln, wodurch diese leicht beschädigt wurde.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe der Rüdigerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
