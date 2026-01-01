PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am Mittwochabend (31.12.2025) gegen 18:38 Uhr, wurde die 52-jährige Fahrerin eines Renault in der Theodor-Heuss-Straße durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Dabei wurde eine fehlende Hauptuntersuchung (HU), Abgasuntersuchung (AU) sowie ein fehlender Zulassungstempel festgestellt. Zudem konnte bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch sowie drogentypische Auffallerscheinungen wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,72 Promille und ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und sie wurde anschließend aus den Maßnahmen entlassen. Das Fahrzeug war nicht zugelassen. Die angebrachten Kennzeichen waren zuletzt Mitte 2025 für ein anderes Fahrzeug zugelassen. Der Führerschein, der Fahrzeugschein, die Kennzeichen sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 10:47

    POL-PDLU: Erlöschen der Betriebserlaubnis

    Speyer (ots) - Am Mittwochmittag (31.12.2025) gegen 13:30 Uhr wurde der 44-jährige Fahrer eines BMW in der Spaldinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass an seinem Fahrzeug eine Frontlippe, ein Seitenschweller, ein Heckdiffusor und ein Heckspoiler verbaut waren. Für keines dieser Bauteile lag eine Abnahme oder eine andere Genehmigung vor. Zudem konnte auf den Bauteilen weder ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 10:46

    POL-PDLU: Verstoß Waffengesetz

    Speyer (ots) - Am Mittwochmittag (31.12.2025) gegen 14:00 Uhr meldete ein Anrufer, dass in der Roland-Berst-Straße mehrere Jugendliche Pyrotechnik zündeten. Vor Ort trafen die Beamten fünf Jugendliche an. Auf Nachfrage gaben drei der männlichen Jugendlichen an, Böller mitzuführen. Einer gab an, eine Schreckschusswaffe im Hosenbund zu führen. Der 17-jährige Beschuldigte gab an, keine Erlaubnis für das Führen der Waffe zu haben. Der Verstoß wurde ihm eröffnet, und ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:42

    POL-PDLU: Betrunken vor der Polizei gefahren

    Frankenthal (ots) - Am 31.12.2025 um 21:30 fiel einer Polizeistreife ein Fahrzeug auf der B9 auf, welches in Schlangenlinien von Ludwigshafen in Richtung Frankenthal, vor ihnen fuhr. Am Ortseingang Frankenthal kam die Fahrerin des Fahrzeugs zunächst nach rechts von der Straße ab. Sie fuhr ein kurzes Stück im Graben weiter und manövrierte ihr Fahrzeug dann zurück auf die Fahrbahn. Durch die Polizeibeamten wurde sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren