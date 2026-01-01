Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am Mittwochabend (31.12.2025) gegen 18:38 Uhr, wurde die 52-jährige Fahrerin eines Renault in der Theodor-Heuss-Straße durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Dabei wurde eine fehlende Hauptuntersuchung (HU), Abgasuntersuchung (AU) sowie ein fehlender Zulassungstempel festgestellt. Zudem konnte bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch sowie drogentypische Auffallerscheinungen wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,72 Promille und ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und sie wurde anschließend aus den Maßnahmen entlassen. Das Fahrzeug war nicht zugelassen. Die angebrachten Kennzeichen waren zuletzt Mitte 2025 für ein anderes Fahrzeug zugelassen. Der Führerschein, der Fahrzeugschein, die Kennzeichen sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

