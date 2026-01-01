Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erlöschen der Betriebserlaubnis

Speyer (ots)

Am Mittwochmittag (31.12.2025) gegen 13:30 Uhr wurde der 44-jährige Fahrer eines BMW in der Spaldinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass an seinem Fahrzeug eine Frontlippe, ein Seitenschweller, ein Heckdiffusor und ein Heckspoiler verbaut waren. Für keines dieser Bauteile lag eine Abnahme oder eine andere Genehmigung vor. Zudem konnte auf den Bauteilen weder ein Hersteller- noch ein Prüfzeichen festgestellt werden. Infolgedessen wurde die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs als erloschen eingestuft und die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen untersagt.

