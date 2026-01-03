Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht 02.01.2026, 13:40 Uhr - 02.01.2025, 13:45 Uhr

Speyer (ots)

Am Freitagmittag ereignete sich im Bereich des Berliner Platzes in Speyer ein Trickdiebstahl. Ein 81-Jähriger hob in der dortigen Bankfiliale Geld ab. Auf dem Berliner Platz wurde er dann von einem noch unbekannten Täter um Wechselgeld gebeten. Wenige Minuten später, nachdem der Geschädigte in die Breslauer Straße gelaufen war, tauchte der Täter erneut auf und bat um Wasser. Gleichzeitig ergriff er den in der Jacke getragenen Geldbeutel des Geschädigten und rannte anschließend davon. Die Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Womöglich nutzte dieser zur weiteren Flucht ein blaues Fahrzeug. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß, kurze schwarze Haare, dunkle Bekleidung, akzentfreies deutsch.

Wer hat in dem genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

