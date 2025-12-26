PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Unverschlossener Pkw war Ziel eines Diebes

Maulbronn (ots)

Ein bislang Unbekannter hat in den frühen Dienstagmorgenstunden im Ortsteil Maulbronn Ausschau nach unverschlossenen Fahrzeugen gehalten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, ging eine männliche Person, gegen 5:40 Uhr bewusst an geparkte Fahrzeuge heran und prüfte ob diese unverschlossen seien. Bei einem geparkten Fahrzeug in der Gartenstraße wurde er fündig und entwendete hieraus Bargeld und diverse Bankkarten. Zeugen, sowie Hinweisgeber, die Angaben zu dem Täter geben können, werden gebeten sich beim sachbearbeitenden Polizeirevier Mühlacker, unter der Telefonnummer 07041 9693-0, zu melden.

Zur Vorbeugung der Taten, welche in sehr kurzer Zeit verübt werden können, rät die Polizei: -Vergewissern sie sich immer, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und akustische Signale. (Funkblocker können das Funksignal der Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern) -Schließen Sie die Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios -Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. (Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollte beim Verlassen des Wagens entfernt werden -Bewahren sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum -Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keinerlei Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

