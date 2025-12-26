Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Einbruch in Wohnhaus - Zeugenhinweise erbeten

Bilfingen (ots)

Die Abwesenheit der Eigentümer hat bislang unbekannte Täterschaft ausgenutzt um ihn ein Wohnhaus einzubrechen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat die Täterschaft am Mittwoch zischen 16 Uhr und Donnerstagnacht 01:50 Uhr das im Ortsteil Bilfingen gelegene Wohngebäude. Gewaltsam verschafften sie sich über ein Fenster Zugang in das in der Feldbergstraße befindliche Anwesen. Mit erbeutetem Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobetrag konnte die Täterschafft unerkannt fliehen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186 4444 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell