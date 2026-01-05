Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei fahndet öffentlich nach vermisstem 12-jährigen Mädchen

Willich (ots)

Seit dem 29.12.2025 wird ein 12-jähriges Mädchen aus der pädagogischen Ambulanz Bökel in Willich vermisst. Sie wurde am letzten Montag um 21:00 Uhr zuletzt gesehen. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte sich die 12-Jährige im Bereich der Städte Viersen und Mönchengladbach aufhalten. Die Vermisste soll eine schwarze lange Jacke tragen. Die weitere Kleidung ist nicht bekannt. Da alle Fahndungsmaßnahmen bisher ohne Erfolg geblieben sind, fahndet die Polizei nun öffentlich nach der 12-Jährigen und fragt: Wer hat das Mädchen gesehen und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Ein Foto der Vermissten, sowie eine Beschreibung können unter folgendem Link aufgerufen werden: www.polizei.nrw/fahndung/190890 Sollten Sie Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (8)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell