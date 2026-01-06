POL-VIE: Diebstahl auf Friedhof
Viersen (ots)
In der vergangenen Woche kam es auf dem Friedhof am Hoserkirchweg in Viersen zu zwei Diebstählen. Unbekannte Täter entwendeten von zwei Gräbern jeweils eine Bronzestatue. Der Diebstahl wurde von den Angehörigen der Verstorbenen festgestellt und sofort der Polizei gemeldet. Falls Sie Hinweise auf den Diebstahl haben, melden sie sich gerne beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (9)
