POL-VIE: Diebstahl auf Friedhof

Brüggen-Bracht (ots) - Am 08. Dezember wurde eine 88-jährige Brachterin bei einem Unfall auf der Kaldenkirchener Straße lebensgefährlich verletzt - wir berichteten darüber in unserer Meldung 1102. Die Frau hatte gegen 17.00 Uhr die Straße überquert und wurde hier von einem Pkw erfasst. Wie nun bekannt wurde, erlag die Seniorin am vergangenen Dienstag in einem ...

mehr