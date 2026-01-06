PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Diebstahl auf Friedhof

Viersen (ots)

In der vergangenen Woche kam es auf dem Friedhof am Hoserkirchweg in Viersen zu zwei Diebstählen. Unbekannte Täter entwendeten von zwei Gräbern jeweils eine Bronzestatue. Der Diebstahl wurde von den Angehörigen der Verstorbenen festgestellt und sofort der Polizei gemeldet. Falls Sie Hinweise auf den Diebstahl haben, melden sie sich gerne beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (9)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 21:22

    POL-VIE: Polizei fahndet öffentlich nach vermisstem 12-jährigen Mädchen

    Willich (ots) - Seit dem 29.12.2025 wird ein 12-jähriges Mädchen aus der pädagogischen Ambulanz Bökel in Willich vermisst. Sie wurde am letzten Montag um 21:00 Uhr zuletzt gesehen. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte sich die 12-Jährige im Bereich der Städte Viersen und Mönchengladbach aufhalten. Die Vermisste soll eine schwarze lange Jacke tragen. Die weitere ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 19:26

    POL-VIE: Polizei fahndet öffentlich nach vermisstem 12-jährigen Mädchen

    Viersen (ots) - Seit dem 29.12.2025 wird ein 12-jähriges Mädchen aus einem Kinderheim in Viersen vermisst. Sie wurde am letzten Montag um 13:00 Uhr zuletzt gesehen. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte sich die 12-Jährige im Bereich der Städte Viersen und Mönchengladbach aufhalten. Welche Kleidung die Vermisste trägt ist nicht bekannt. Da alle Fahndungsmaßnahmen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 16:06

    POL-VIE: Brüggen-Bracht: 88-Jährige erliegt ihren schweren Verletzungen nach Unfall

    Brüggen-Bracht (ots) - Am 08. Dezember wurde eine 88-jährige Brachterin bei einem Unfall auf der Kaldenkirchener Straße lebensgefährlich verletzt - wir berichteten darüber in unserer Meldung 1102. Die Frau hatte gegen 17.00 Uhr die Straße überquert und wurde hier von einem Pkw erfasst. Wie nun bekannt wurde, erlag die Seniorin am vergangenen Dienstag in einem ...

    mehr
