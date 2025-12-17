Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Fahrer eines E-Bikes nach Verkehrsunfall flüchtig (Korrektur)

Hünxe (ots)

Ein unbekannter E-Bike Fahrer überholte am 16.12.2025, gegen 07:25 Uhr, eine 17-jährige Fahrradfahrerin aus Hünxe auf der Straße Schwarzer Weg in Bruckhausen.

Bei dem Überholmanöver touchierte der Unbekannte die 17-Jährige, so dass diese das Gleichgewicht verlor und stürzte. Der E-Bike Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die leicht verletzte 17-Jährige zu kümmern.

Der Unfallflüchtige ist männlich, hat graue Haare und ist von normaler Statur.

Bekleidet war er zum Unfallzeitpunkt mit einer schwarzen Winterjacke und dunkelblauer Jeans.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

EG/251216-1556

