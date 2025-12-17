PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - 16-jährige E-Scooterfahrerin stürzt
Polizei sucht Zeugen

Hünxe (ots)

Eine 16 Jahre alte E-Scooterfahrerin befuhr am Montag, 15.12.2025, gegen 07:00 Uhr die Straße Am Friedhof in Hünxe in Richtung Donnersbergstege.

Auf gerader Strecke, zwischen den Straßen "An der Kirche" und Donnersbergstege, kam ihr ein kleiner, roter Pkw entgegen.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie aus und kam dabei zu Fall. Bei dem Sturz wurde sie leicht verletzt. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich weiter um die gestürzte 16-Jährige zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/251215-1416

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

