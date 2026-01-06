PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Bad Langensalza (ots)

Am Montag, gegen 14.15 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte in Bad Langensalza den Fahrer einer Simson einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Mopedfahrer war auf der Thamsbrücker Landstraße in Richtung Thamsbrück unterwegs. Statt anzuhalten, versuchte der Fahrer sich der Kontrolle zu entziehen. Auf seiner Flucht überholte er trotz entgegenkommender Fahrzeuge. Der Simson-Fahrer kam schließlich zu Fall. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Da außerdem der Verdacht einer technischen Manipulation an dem Moped besteht, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

Die Polizei bittet nun um Hinweise von Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise durch die Fahrweise des Mopedfahrers, insbesondere durch das Überholen bei Gegenverkehr, gefährdet wurden. Die entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer oder Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Mopedfahrers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Tel. 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0003062

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

